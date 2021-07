Corpo do miliciano Adriano da Nóbrega foi sepultado no Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte - Ricardo Cassiano

Corpo do miliciano Adriano da Nóbrega foi sepultado no Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona NorteRicardo Cassiano

Publicado 14/07/2021 09:07

Rio - Peritos responsáveis pela exumação do corpo do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o 'Capitão Adriano' , não acharam os restos mortais no cemitério indicado por familiares. A exumação foi realizada nesta segunda-feira (13), por determinação das justiças do Rio e Bahia.

O DIA, no dia 26 de setembro do ano passado, o corpo de Nóbrega foi sepultado no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte, mesmo local onde o corpo do traficante Conforme publicado pelo, no dia 26 de setembro do ano passado, o corpo de Nóbrega foi sepultado no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte, mesmo local onde o corpo do traficante Elias maluco foi enterrado

Publicidade

A família do ex-capitão do Bope indicou outro cemitério, mas a polícia e o Ministério Público da Bahia não detalharam qual.

Adriano da Nóbrega foi morto na Bahia em fevereiro do ano passado. Ele estava foragido após ser considerado um dos principais alvos da 'Operação Intocáveis'. O ex-policial militar era acusado de chefiar o grupo de extermínio conhecido como 'Escritório do Crime'.

Publicidade

O miliciano era ligado ao atual senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. A ex-mulher e a mãe do Capitão Adriano eram lotadas no gabinete do então deputado estadual.

O ex-capitão também era ligado a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio e suspeito de comandar o esquema de rachadinha na Alerj.

Publicidade

O corpo foi exumado a pedido do Ministério Público da Bahia.