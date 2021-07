PM apreendeu uma pistola, drogas e um rádio transmissor - Divulgação

PM apreendeu uma pistola, drogas e um rádio transmissorDivulgação

Publicado 14/07/2021 10:17

Rio - Um homem foi morto na noite desta terça-feira (13) durante uma troca de tiros com policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

O caso foi registrado por volta das 23h, na Rodovia Federal BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do bairro Manilha.

Publicidade

De acordo com a PM, a equipe policial passava pela rodovia e foi atacada a tiros. Houve o confronto e o suspeito foi baleado.

O suspeito chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos.



A PM apreendeu uma pistola, um rádio transmissor e cápsulas de cocaína e trouxinhas de maconha.



O caso foi apresentado e registrado na 73° DP (Neves), em São Gonçalo.