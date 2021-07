Consulta pública para a criação do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, em Petrópolis, será online - Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 09:49 | Atualizado 04/07/2021 13:52

Petrópolis - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) promoverá no dia 15, às 16h, consulta pública online para a criação do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, em Petrópolis. O objetivo é ouvir da população local e de outras partes interessadas contribuições que auxiliem na definição da localização, dimensão e limites mais adequados para a unidade de conservação a ser criada. A iniciativa é de autoria do deputado estadual Carlos Minc (PSB).

A consulta pública está pautada nos princípios da participação, impessoalidade, legitimidade e interesse público, e acontecerá no canal do Inea no YouTube . As manifestações sobre a criação da unidade de conservação podem ser realizadas até dia 30 de julho por meio de formulário online.

O Inea, por meio da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (Dibape), administra 39 unidades de conservação da natureza em todo o Estado do Rio de Janeiro, que protegem amostras representativas de todos os ecossistemas nativos da Mata Atlântica fluminense. São cerca de 500 mil hectares somados às áreas das unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável, além da área total das 100 reservas particulares do patrimônio natural (RPPN) reconhecidas pelo instituto.

A consulta pública ocorre em parceria com a Frente Parlamentar Ambientalista da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e é demanda do Projeto de Lei nº 3209/2020. Mais informações sobre a criação do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida estão disponíveis no site do Inea.