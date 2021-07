Mais da metade da população com mais de 18 anos foi vacinada contra a COVID-19 em Petrópolis - Divulgação/Ascom

Publicado 04/07/2021 18:21

Petrópolis- Petrópolis ultrapassou neste sábado (3) uma marca importante: mais da metade da população com mais de 18 anos (público apto a receber a vacina até o momento, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde) foi vacinada contra a covid-19. São 121.697 pessoas que tomaram ao menos a 1a dose do imunizante ou a vacina em dose única na cidade. Dos 306.678 moradores de Petrópolis, 242.058 fazem parte deste grupo, segundo estimativa do governo federal.

O percentual foi alcançado com a vacinação de mais 1.540 pessoas, no sábado, o que fez com que a cidade alcançasse 50,27% da população com mais de 18 anos vacinada.

“É uma marca importante, que mostra o avanço no trabalho de combate à pandemia. Estamos falando de preservação de vidas, de esperança", frisou o prefeito interino, Hingo Hammes. "É importante lembrar que, mesmo com estes números, a gente não pode dispensar a máscara. Mesmo quem já tomou a vacina, inclusive os que já completaram o ciclo de imunização, com as duas doses da vacina, deve manter os cuidados preventivos", enfatizou.

O prefeito agradeceu o empenho das equipes diretamente envolvidas no trabalho. "Agradeço a dedicação de toda a equipe da Secretaria de Saúde, que tem sido incansável neste trabalho, especialmente as que atuam diretamente na imunização. Não tem sido fácil, porque todos nós estamos ansiosos pela vacina. As equipes sonham, como a gente, com o dia em que todos estarão vacinados. Quanto antes recerbermos mais vacinas, em quantidades suficientes para a vacinação de todos, mais rapidamente este dia vai chegar”, lembra Hammes, que, junto ao secretário municipal de Saúde, vem cobrando o envio de remessas maiores da vacina.

“Estamos avançando agora na vacinação por faixa etária, começando, nesta segunda, a vacinar pessoas a partir dos 47 anos. E seguimos buscando todas as formas para que possamos vacinar toda a população o quanto antes”, conclui.



Petrópolis tem cota de vacinas revista e passa a receber percentual maior de doses

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, destaca que, a partir de cobranças do município, o percentual de doses destinadas a Petrópolis dentro do total de vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde ao Estado do Rio de Janeiro, aumentou de 1,36% para 1,86% nesta última semana.

“Conseguimos comprovar ao governo do Estado que o público estimado pelo Ministério da Saúde referente a alguns grupos foi inferior ao número real existente na cidade. Com isso, a correção no percentual está sendo feita e Petrópolis passa a receber o percentual correto”, explica o secretário, citando como exemplo o caso dos profissionais de Saúde, que, na estimativa para o envio de vacinas, eram 13 mil, mas, na prática somam mais de 17 mil vacinados na cidade.

“O envio de lotes maiores de vacinas é fundamental para que possamos avançar com a vacinação para outras faixas etárias. Chegarmos a 50% da população vacinada é uma conquista importante e que já começa a refletir na redução de internações, bem como na queda da demanda por atendimento. Mas precisamos seguir avançando. Temos na divisão de Epidemiologia uma equipe comprometida, que, assim como em todos os demais setores da Secretaria envolvidos na vacinação, foi fundamental para este resultado. O município tem toda a estrutura para ampliar a vacinação, o que será feito, de acordo com a chegada de lotes de vacinas em quantidades maiores”, finalizou Aloisio.