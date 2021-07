MetrôRio - Divulgação/MetrôRio

Publicado 14/07/2021 13:34 | Atualizado 14/07/2021 13:38

Rio - A Estação Botafogo do MetrôRio será palco de distribuição de máscaras do modelo N95 para passageiros nesta quarta-feira, das 13h às 15h. A ação é promovida pelo movimento “Rio pela Vida” com apoio da Fiocruz e de outras instituições e será realizada na área do mezanino de todos os acessos, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

O objetivo é ressaltar a importância do uso da proteção facial adequada, especialmente por pessoas que se expõem diariamente no deslocamento para o trabalho ou na volta para a casa em transportes públicos da cidade.

A iniciativa, que visa doar cerca de 4.500 máscaras aos passageiros que embarcarem ou desembarcarem na Estação de Botafogo no período mencionado, vem sendo feita desde o dia 9 de junho em outros pontos estratégicos de grande circulação de pessoas, como trens e barcas. As proteções faciais, que foram doadas para a Fiocruz pela empresa Merck, seguem as exigências da Organização Mundial da Saúde (OMS) para prevenção contra Covid-19 e suas variantes.

A ação “Rio pela Vida” une instituições, lideranças culturais, religiosas, políticas, comunitárias, sindicais, empresariais e, em especial, representações científicas e de profissionais de saúde para o enfrentamento ao coronavírus.