Diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, na CPI da CovidPedro França/Agência Senado

Publicado 13/07/2021 20:49 | Atualizado 13/07/2021 21:14

O presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), decidiu atender o pedido da depoente desta terça-feira, 13, para adiamento e encerrou a sessão que ouviria a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, nesta noite.

Emanuela ficou, mais uma vez, em silêncio durante a segunda sessão da comissão. No entanto, após ser pressionada pelos parlamentares presentes, ela afirmou que falará nesta quarta-feira (14). A diretora executiva da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou a negociação da vacina indiana Covaxin com o governo brasileiro, alegou que estava "exausta" física e psicologicamente e optou por se calar.



No início da sessão, a depoente declarou que não iria responder nada a respeito da Precisa Medicamentos. Após a recusa da diretora executiva, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) pediu a palavra e cobrou do presidente da CPI uma postura mais firme quanto às negativas de Emanuela.



"Esse andamento atípico da CPI se deu pelo não entendimento do primeiro comando do Supremo. O STF concedeu a depoente o direito de permanecer calada para evitar auto incriminação. Porém, ela foi equivocadamente orientada a não responder nenhuma pergunta. Vossa excelência, senador Omar Aziz poderia ter decretado voz de prisão por desobediência... A depoente pode silenciar com relação a perguntas que gerem risco de auto incriminação, mas não com relação as demais, ressalto que exaustão não é justificativa para não responder", disse o líder do Cidadania no Senado.



Após pressão dos senadores presentes, Emanuela disse que estava disposta a colaborar e que já descansada poderia falar. "Eu estou sem condições físicas e psicológicas. Eu não tenho irregularidade, eu estou disposta a esclarecer", afirmou.



Por conta das reclamações, Omar Aziz a convocou para falar nesta quarta-feira, 14, às 9h, e alertou que espera que a depoente esteja disposta a responder todas as perguntas.



Emanuela está protegida por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF) concedido pelo ministro Luiz Fux, que assegura a ela o direito de permanecer em silêncio. A decisão que provocou críticas na comissão.

*Com informações de Estadão Conteúdo