Acidente deixou um morto e cinco feridos no RS Reprodução/RBS TV

Publicado 20/07/2021 16:33 | Atualizado 20/07/2021 16:34

Porto Alegre - Uma mulher de 26 anos morreu e cinco pessoas ficaram feridas após um deque se romper e desabar durante uma festa clandestina na Ilha das Flores, em Porto Alegre (RS), na noite desse domingo (18). Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, havia entre 80 e 100 pessoas no evento no momento do acidente. As informações são da Folha de S. Paulo .



Ana Elisa Andrade Genaro Oliveira morreu na madrugada dessa segunda-feira (19) por suspeita de afogamento, mas a causa do óbito ainda será confirmada por autópsia. Cerca de dez pessoas teriam caído na água com o desabamento da estrutura, que se rompeu pelo excesso de peso, segundo investigação inicial dos peritos. Além disso, um homem, que seria o fotógrafo da festa, segue internado no Hospital Cristo Redentor e deve realizar uma cirurgia no tornozelo direito, de acordo com a assessoria do Grupo Hospitalar Conceição.

Segundo relatos, duas festas de aniversário estavam sendo comemoradas no local, onde funcionava um restaurante. Além da aglomeração, muitas pessoas estavam sem máscara no local.



De acordo com os policiais, são investigados os crimes de lesão corporal, homicídio e o de infringir determinação do poder público, devido à quebra de protocolos de segurança em relação à Covid-19 . "O que está sendo verificado é que, na verdade, havia uma festa ali, o que não poderia ocorrer", disse a delegada Laura Lopes, responsável pelo caso.

Até agora, foram ouvidas seis pessoas, entre elas o produtor, o locatário e feridos. A delegada disse, no entanto, que tem dificuldade para localizar as pessoas que estavam no evento.

Ainda, de acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, não há registro de alvará de funcionamento para o local do acidente ou denúncia sobre evento irregular.