Bolsonaro x Lula Reprodução

Publicado 20/07/2021 17:26

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente da República Jair Messias Bolsonaro (sem partido) compartilharam, nesta terça-feira, 20, da mesma opinião sobre a chamada "terceira via" para as eleições presidenciais de 2022. Ambos rechaçaram qualquer possibilidade de uma candidatura forte de algum outro nome para o pleito do próximo ano.

O chefe do Executivo declarou em entrevista à Radio Itatiaia, nesta manhã, que o Brasil estaria entre ele e Lula. Se referindo ao candidato petista como "o ex-presidiário".

"Tem uma passagem bíblica que diz: seja quente ou seja frio, não seja morno. Então, terceira via? O povo não engole isso aí. O vaselina… O vaselina não vai dar certo, não vai agregar, não vai atrair a simpatia da população. Não existe terceira via, está polarizado. O Brasil hoje em dia está entre mim e o ex-presidiário, que desviou bilhões dos cofres públicos e vai disputar as eleições o ano que vem", avaliou Bolsonaro.

Já o ex-presidente se manifestou, através de suas redes sociais, afirmando que a 3ª via seria somente uma invenção dos partidos que não tem candidato. Em um post no Twitter, Lula citou o confronto entre democracia e fascismo.



"A 3ª via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falam em polarização. O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo. Quem tá sem chance usa de desculpa a tal da 3ª via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidato e testassem sua força", escreveu Lula.

Uma pesquisa do Datafolha divulgada há 10 dias mostra Lula liderando a disputa, com 46% das intenções de voto, contra 25% de Bolsonaro. Os pré-candidatos que tentam se apresentar como "terceira via" não chegam a dois dígitos: Ciro Gomes (PDT) tem 8%, enquanto o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chega a 5% e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) tem 4%.