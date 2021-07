Ex-presidente Lula - Ricardo Stuckert

Publicado 13/07/2021 12:43

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou sobre os recentes protestos que aconteceram em Cuba. No domingo, 11, milhares de cubanos foram às ruas gritar por "liberdade" e "abaixo a ditadura" contra o presidente Miguel Díaz-Canel. O protesto foi o maior registrado na história recente da ilha, comandada pelo Partido Comunista. Lula afirmou que os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos.

Em uma publicação no Twitter, Lula falou sobre o embargo econômico provocado no país pelos EUA. "O que está acontecendo em Cuba de tão especial para falarem tanto?! Houve uma passeata. Inclusive, vi o presidente de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos EUA, ainda mais com a pandemia, é desumano", disse ele.

Em referência ao caso de George Floyd, Lula falou sobre a violência racial nos EUA. "Já cansei de ver faixa contra Lula, contra Dilma, contra o Trump... As pessoas se manifestam. Mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do pescoço de um negro, matando ele... Os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos", escreveu ele.

Em seguida, o ex-presidente afirma que, se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda. "Tem um povo intelectualmente preparado, altamente educado. Mas Cuba não conseguiu nem comprar respiradores por causa de um bloqueio desumano dos EUA", afirmou.

Para ele, os americanos precisam parar com esse "rancor", pois, segundo ele, o bloqueio é uma forma de matar seres humanos que não estão em guerra. "Do que os EUA tem medo? Eu sei o que é um país tentando interferir no outro", disse.

Ao final, Lula afirmou que o Biden deveria aproveitar o momento para falar à TV e anunciar a adoção de uma recomendação dos países na Organização das Nações Unidas (ONU) para o encerramento desse bloqueio.

