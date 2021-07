Luiz Henrique Froede morava em Lisboa há mais de dois anos - Reprodução

Publicado 13/07/2021 10:34

Rio - Um jovem brasileiro, de 24 anos, foi assassinado a tiros em Portugal na última quinta-feira, 8. Natural do município de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Luiz Henrique Froede já morava em Lisboa há dois anos e estava em casa quando foi atingido pelos disparos. De acordo com as testemunhas, um casal foi visto saindo da residência do rapaz, e o homem que portava um revólver voltou a atirar para afugentar possíveis testemunhas. A polícia investiga o caso.

De acordo com a polícia, câmeras de segurança mostram que o jovem chegou a ser carregados por outras pessoas que estavam na casa, mas mesmo com o esforço, o corpo de Luiz Henrique foi encontrado na rua, baleado na região to tórax.

A polícia portuguesa informou que a investigação está em andamento e não se sabe a motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.