Lidi Lisboa Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 14:28 | Atualizado 21/04/2021 14:29

Lidi Lisboa está de visual novo. A atriz, que é uma das embaixadoras da L’Oreal Paris no Brasil, ficou loira e com os cachos mais definidos após nove horas de transformação pelas mãos dos badalados cabeleireiros Tiago Parente e Rafael Gac. Lidi ,que faz parte do elenco da novela bíblica da Record, 'Gênesis' como Maalate, a terceira esposa de Esaú (Cirillo Luna), assumiu que a mudança está ligada aos seus novos projetos pessoais e profissionais que, por enquanto, são segredos. Ela garantiu que em breve irá revelar as novidades.