Nayara posa na praia de Florianópolis na Ilha da MagiaReprodução/ Instagram

Publicado 13/07/2021 09:51 | Atualizado 13/07/2021 10:01

Rio - Após o namorado da modelo Nayara Vit, de 33 anos, afirmar que ela morreu ao se jogar da sacada do 12º andar de um prédio no Chile , onde os dois moravam, a família desacreditou da versão. Segundo a mãe da vítima, Eliane Vit, a babá que cuidava da filha de 4 anos da modelo afirmou ter ouvido gritos, além do barulhos de um vaso se quebrando e, em seguida, o som forte do corpo de Nayara atingindo o solo. As informações são do UOL.

Na versão do namorado da vítima, Rodrigo Del Valle, ela teria corrido e se jogado da saca sem dizer nada, enquanto ele estava sentado no sofá, o que causou estranheza nos familiares. "Como ele diz que ela passou correndo e se jogou, quando tem a babá dizendo que ouviu um grito? Limparam o apartamento duas vezes, não houve perícia no apartamento, nem no local da queda. Não queremos apontar um culpado, só queremos saber a verdade", apontou uma amiga da modelo, que conversou com a babá após o ocorrido.

Eliane Vit também relatou ter falado com a filha horas antes da morte e disse que ela aparentava normalidade. "Não falou nada sobre brigas, disse que tinha passado o dia com a filha, que tinham almoçado juntas e que havia comprado um tênis para malhar porque as academias voltariam a abrir", contou.

O irmão da modelo, Guilherme Vit, chegou a enviar uma carta para o Ministério das Relações Exteriores pedindo ajuda do governo brasileiro nas investigações sobre a morte. Segundo ele, a irmã não tinha histórico de depressão.

"Pelo contrário, sempre foi muito alegre. O aniversário dela foi no dia 3, ela falou com todo mundo pelo telefone, estava feliz. Minha mãe conversou com ela no dia que aconteceu. Ela estava muito feliz porque a academia ia reabrir, fazendo planos para o futuro, falando do cotidiano", disse ao jornal Campo Grande News.

Outro fator que causa estranheza entre a família é o fato de Rodrigo não ter ligado para contar sobre a morte de Nayara. "O pai dela ligou para o celular dele [de Rodrigo]. Ligou várias vezes, mas ele não atendeu. Deixou mensagem no WhatsApp. Ele visualizou e não respondeu. Depois de meia hora, ele ligou para o pai dela. Disse que a Nayara estava tomando uma medicação muito forte para depressão há três meses, tinha tentado [suicídio] duas vezes", contou Eliane.

"Queremos pressionar para que haja uma investigação. Sabemos que infelizmente o dinheiro compra tudo. Um movimento muito grande começou no Chile questionando a morte, o #somostodasnayara", completou.

A previsão é de que o corpo da modelo seja liberado nesta terça-feira, 13, para ser enterrado no Chile. Mas, com o andamento das investigações, uma exumação pode ser solicitada.