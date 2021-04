Lidi Lisboa Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 05:00

Imagina você passar a vida inteira sem ter notícias do seu pai e, de repente, ele surge querendo estreitar os laços e começar uma nova relação paterna? Pois bem. A coluna soube que isso aconteceu com a ex-Fazenda, Lidi Lisboa, há uma semana, e foi atrás da atriz para saber sobre o episódio. Ainda um pouco mexida com a situação, ela revelou que a mãe, Lídia, ficou grávida aos 13 anos e que até 2004, ela não tinha nenhuma informação sobre o pai, Flávio Correia.



"A minha mãe o achou nas redes sociais e eu o procurei. Queria me aproximar dele. Ficamos conversando, trocando mensagens e aí eu propus um exame de DNA. Ele disse que não iria fazer e se eu quisesse mesmo, eu teria que pagar. Achei aquilo tão absurdo e não quis mais, não o procurei mais porque não gostei da receptividade. Até que semana passado ele voltou", conta.



Lidi ainda deu detalhes de como foi a conversa entre os dois. "Ele me ligou e ainda mandou mensagens dizendo que precisávamos nos encontrar e que as minhas irmãs eram loucas para me conhecer. Eu não aguentei e falei: 'escuta, quando eu te procurei, você não deu muita importância e agora quer me conhecer?'. Sinceramente... não entendi nada. Nunca me ligou e agora quer me conhecer? Aos 36 anos, aos trancos e barrancos, eu sobrevivi a esse trauma da figura paterna, que eu acho super importante para uma criança, ele aparece. Estou com medo", admite.