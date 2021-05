Agnaldo Bueno e MC Kevin Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 25/05/2021 16:56 | Atualizado 25/05/2021 17:14

Agnaldo Bueno, o pai de MC Kevin, se pronunciou nas redes sociais sobre a morte do filho e lamentou o fato de nenhum dos amigos do funkeiro ter cuidado dele. Ele comentou a morte do filho após serem exibidas imagens do cantor na praia antes de voltar para o hotel , aparentemente embriagado e com dificuldade para andar.



"Só sei chorar toda vez que vejo a imagem do meu filho na televisão. Ver meu filho naquela situação que ele estava, caindo, não estava aguentando nem ficar de pé. Um monte de gente ali, não quero citar nome nenhum, mas o pessoal poderia ter pegado ele e lavado para casa", disse Agnaldo Bueno.

Publicidade

fotogaleria

O pai do cantor falou que o certo a ser feito seria os amigos terem mandando Kevin para o quarto da esposa, Deolane Bezerra. "É muito dolorido ver essas imagens das condições que ele estava e que ninguém fez nada para evitar essa fatalidade. Para mim, é muita dor e eu choro muito ainda. Continuo chorando", disse.



O pai de Kevin ainda pediu para as pessoas pararem de atacar Deolane Bezerra. Agnaldo falou que o funkeiro era o amor da vida da nora e disse que não é justo as pessoas julgarem e advogarem a viúva nesse momento em que ela também está sofrendo com o luto.



Ele falou que Deolane e Kevin tiveram muitos momentos felizes e que ela não tem culpa do que aconteceu. "Parem de ficar atacando a Deolane. O que ela é e o que deixou de fazer. Ela está sofrendo também. Era o amor da vida dela. Vocês parem de ficar atacando ela, mantenham um pouco de compaixão", disse.