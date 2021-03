Lidi Lisboa está sofrendo ataques racistas nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 08:35 | Atualizado 31/03/2021 08:40

Rio - Lidi Lisboa usou o Instagram para revelar que vem sofrendo ataques racistas. A ex-participante de "A Fazenda" contou que foi chamada de "macaca" durante uma live com um professor de capoeira. "Está acontecendo uma coisa muito chata. Estou um pouco incomodada com isso. Já faz um tempo que meu Instagram está com problema. Tem muitas pessoas que me acompanham e gostam de saber da minha vida. Tem pessoas que se identificam e que eu ajudo, mas tem muita gente que entra no meu Instagram para me ofender, para me atacar", disse.

fotogaleria

Publicidade

Com 1,2 milhão de seguidores, Lidi afirmou que suas postagens estão sendo limitadas pela plataforma porque os "haters" estão denunciando seu perfil. "Tem muita gente que entra no meu Instagram e vem me atacar. Hoje, estava fazendo uma live com meu mestre de capoeira e entraram na live para me atacar. Por quê? Tem gente fazendo denúncias do meu Instagram e eu não estou agredindo ninguém. Estão me atacando com 'esse seu cabelo, sua macaca'. Está chato isso. Essas pessoas que estão fazendo isso não têm o que fazer?", perguntou.

Os fãs manifestaram apoio à atriz no Twitter. A hashtag "Lidi merece respeito" ficou entre os tópicos mais comentados. Ainda assim, após seu desabafo, Lidi perdeu 3 mil seguidores. "É por essas e outras que muita gente sofre em silêncio, mas não devemos abaixar a cabeça para gente racista nunca", afirmou.