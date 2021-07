Janguiê Diniz - Divulgação

20/07/2021

Sempre atento às oportunidades do mercado, o empreendedor Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, está mirando empresas de tecnologia para investir. Ele adquiriu, por meio de seu family office Epitychia, 30% da GreatSoftwares, empresa gaúcha de tecnologia com sete anos de atuação, que vem se destacando com uma moderna ferramenta de criação de sites e landing pages, a GreatPages, considerada a mais rápida do mundo.





Com sede atualmente em Balneário Camboriú (SC), a empresa triplicou o faturamento desde a criação da GreatPages ( www.greatpages.com.br) , em dezembro de 2020. "É uma empresa que demonstra ter um DNA inovador e que, sem dúvidas, tem um enorme campo para crescer e alcançar novos mercados. Vamos trabalhar bastante para fazer com que o empreendimento se desenvolva exponencialmente e alcance novos patamares", afirma Janguiê Diniz.

A GreatPages é uma plataforma para a criação de sites alicerçada em quatro pilares: segurança, velocidade, facilidade e design. "Nossa proposta nesse produto é muito simples: criar sites e páginas com a facilidade, velocidade e eficiência que o mercado exige e, principalmente, gerar resultado para nossos clientes", explica o CEO da GreatSoftwares, Alison Zigulich. Com tecnologia própria, a Great Loader Engine®, a ferramenta consegue acelerar um site em até 80%, sendo considerada a mais rápida do mundo.



Além disso, é o único software totalmente brasileiro com tecnologia pixel-a-pixel perfect, que permite a construção de páginas com a liberdade de arrastar e soltar como quiser, com SSL (https) automático, hospedagem inclusa e visitas ilimitadas. "Me despertou atenção como a plataforma viabiliza a criação de sites incríveis, sem escrever uma linha de código, com preços muito competitivos frente aos concorrentes brasileiros ou internacionais", pontua Diniz.



Crescimento acelerado



Com pouco mais de meio ano de existência e índices de crescimento próximos de 30% ao mês, a GreatPages chama atenção pelos números que acumula: 12 milhões de acessos, com oito mil empresas cadastradas e clientes em 11 países. Da pequena estrutura em Cachoeira do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, a 250 quilômetros de Porto Alegre, atualmente a empresa ocupa um escritório de 200 metros quadrados na badalada praia de Balneário Camboriú (SC), com 18 colaboradores.



Com este desempenho, a meta da GreatSoftwares para os próximos anos é audaciosa: ser referência em solução para as principais necessidades tecnológicas dos empreendedores na internet. Além da GreatPages (criador de sites e landing pages) e GreatStudio (sistema de gestão para fotógrafos e estúdios de fotografia), estão no escopo da empresa a GreatPay (sistema de checkout e pagamentos com segurança), GreatStores (criação de lojas virtuais/e-commerce), GreatSend (envio de sequências de e-mails e SMS) e GreatMembers (para criação de área de membros).

"O horizonte a médio e longo prazo da GreatSoftwares é muito promissor. Cada vez mais, a tecnologia se torna parte imprescindível de qualquer empreendimento e a empresa, com uma ótima visão de futuro, tem desenvolvido produtos que atendem a diversas necessidades nesse campo. Daqui para a frente, o crescimento será cada vez mais forte", completa Diniz.



Sobre a GreatSoftwares



A GreatSoftwares foi criada em 2014 pelo jovem empreendedor Alison Zigulich, 28 anos. Autodidata, iniciou sua trajetória na programação aos 12 anos. Quatro anos depois, se emancipou e abriu a sua primeira agência de marketing digital.

Em 2016, vendeu a agência e passou a usar toda a sua expertise para ensinar milhares de outros empresários a alavancarem na internet com o método Ciclo Acelerar. Desde 2014, a GreatSoftwares tem se especializado em acelerar o desenvolvimento de soluções tecnológicas para negócios digitais.



Sobre a Epitychia



A Epitychia é uma family office de investimentos sediada em São Paulo com o foco em Private Equity, Venture Capital e Real Estate. Fundada pelo empreendedor Janguiê Diniz e seu filho Thales Janguiê, ela visa investir em empresas com grande potencial de crescimento e startups.

Desde sua fundação, já investiu em diversas empresas como a Pitang IT, Bossa Nova Investimentos, Edulabzz, Goowit, Be Academy, Live Arena, Escola Conecta, Abi-Hub, Defender, Kiduca, Great Pages, entre outras.