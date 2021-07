"Uma mulher do povo", disse Mia em publicação anterior sobre a CPI - Reprodução

Publicado 19/07/2021 09:19 | Atualizado 19/07/2021 10:00

No último domingo, 18, a ex-atriz pornô Mia Khalifa voltou a ter seu nome associado à CPI da Covid. No Twitter, ela respondeu uma publicação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão, na qual o parlamentar cita uma investigação que aponta que Eduardo Pazuello teria negociado compra de vacinas com uma empresa importadora de produtos eróticos. “Vocês estão em crise… Estou a caminho”, disse ela em resposta ao senador.



“Em vez de negociar com o Butantan, Pazuello foi negociar a Coronavac com uma empresa de importação de produtos eróticos… Corre aqui @miakhalifa! Acho que estavam te usando de cortina de fumaça”, disse o senador em seu perfil no Twitter.

You guys are in a crisis… I’m on my way https://t.co/F0iqLRCFun — Mia K. (@miakhalifa) July 19, 2021

We are waiting for you!" (Nós estamos esperando você, traduzido do inglês).

Mia já interagiu com assuntos envolvendo a CPI anteriormente, após ter seu nome associado a uma citação do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS). Durante sessão na comissão, o parlamentar abordou uma pesquisa da revista científica The Lancet, que passou por retração devido à falta de dados. Heinze havia dito que a pesquisa teria sido encomendada por uma empresa chamada Surgisphere, onde, segundo ele, trabalharia uma atriz pornô.



Embora o senador não tenha citado Mia Khalifa, nas redes sociais, diversas pessoas começaram a compartilhar imagens antigas que associavam a figura de Mia a de uma cientista. Ela reagiu, postando uma montagem dela própria como se estivesse prestando depoimento. A publicação, em que ela escreveu "uma mulher do povo", viralizou logo em seguida.

O senador Randolfe Rodrigues também já havia ironizado na ocasião que, do jeito que andava a comissão, até mesmo a ex-atriz seria convocada para depor.