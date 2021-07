Nas últimas 24 horas, 235.124 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina - Divulgação.

Publicado 18/07/2021 20:39 | Atualizado 18/07/2021 21:49

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 88.942.995 neste domingo, 18, segundo o consórcio de veículos de imprensa. O índice representa 42% da população total parcialmente imunizada.

Nas últimas 24 horas, 235.124 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina. O balanço do consórcio é realizado junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

O País também registra 33.845.415 de pessoas com a imunização completa, seja por ter recebido a vacina de reforço ou de dose única. É o equivalente a 15,98% da população total.

Nas últimas 24 horas, 97.325 pessoas receberam a segunda dose e outras 13.149 tomaram uma vacina de dose única. Somando todas as vacinas aplicadas, o País administrou 345.598 doses neste sábado

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou sua população até aqui, com 49,91% dos habitantes com ao menos a primeira dose. Já o Mato Grosso do Sul mantém a liderança da imunização completa no País, com 28,92% tendo terminado o esquema vacinal.

A menor porcentagem é encontrada no Amapá, onde apenas 28,20% receberam a primeira dose da vacina. É o único Estado brasileiro que ainda não atingiu a marca dos 30%.

Em números absolutos, o ranking da primeira dose é composto por São Paulo (23,1 milhões), seguido por Minas Gerais (8,4 milhões) e Rio de Janeiro (6,9 milhões).