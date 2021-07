Guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho - Reprodução/Youtube

Depois de dez dias internado, o professor e influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho, de 74 anos, recebeu alta do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo. Nos primeiros dias de internação, a assessoria do hospital havia informado que Olavo estava com um quadro de diarreia, anemia e sangramento urinário, mas o professor apresentou melhora e vai se recuperar em casa.

Os exames iniciais diagnosticaram uma infecção urinária causada por bactéria. O problema fez a equipe médica inserirar em Carvalho uma sonda vesical; tubo inserido na uretra até a bexiga para drenar urina.

Em notal, a unidade informou que o paciente que foi submetido a um tratamento medicamentoso para compensação cardíaca e à cirurgia de revisão da operação da bexiga. Olavo de Carvalho deverá seguir em repouso domiciliar, sob orientação médica, aguardando conduta para continuidade do tratamento de seu quadro urológico.

