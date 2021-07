Bolsonaro - Reprodução TV Globo

BolsonaroReprodução TV Globo

Publicado 18/07/2021 12:16

São Paulo - Ao deixar o Hospital Vila Nova Star na manhã deste domingo , o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou com a imprensa e defendeu o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, dizendo que Brasília é "o paraíso dos lobistas" e que o governo não negocia com "picaretas".Um vídeo divulgado pela Folha de S. Paulo nesta semana mostra o general negociando doses da vacina Coronavac com intermediadores por quase o triplo do preço oferecido pelo Instituto Butantan."Brasília é o paraíso dos lobistas, de picaretas. Todos pressionavam por vacinas. Muitas pessoas foram recebidas no ministério. O próprio traje do Pazuello, ele está sem paletó. Aquele pessoal se reuniu com diretor responsável por possível compra lá no ministério e na saída conversou. Agora, se fosse algo secreto, algo superfaturado, ele estaria dando entrevista ou estaria escondido no porão do ministério?", disse Bolsonaro.