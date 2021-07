Sheron Menezzes recebe primeira dose da vacina contra covid-19 - Reprodução/Montagem

Sheron Menezzes recebe primeira dose da vacina contra covid-19Reprodução/Montagem

Publicado 17/07/2021 13:28 | Atualizado 17/07/2021 13:29

Rio - Sheron Menezzes se vacinou na sexta-feira (16). Entretanto, antes de receber o imunizante contra o novo coronavírus (Sars-cov-2), a atriz demonstrou muito medo de agulha, a ponto de divertir os profissionais de saúde que aplicaram a dose.

fotogaleria

Publicidade

Bem-humorada, Sheron compartilhou o momento em seu perfil no Instagram. "E tem mico on-line também! Mas eu achei esse mico uma vitória. Morro de medo de agulha [não julguem]. Tive um pequeno desespero, mas estou vacinada e, como muitos sentiram o mesmo, trouxe do stories para o reels. Mico compartilhado, mico redobrado! Obs: Não se preocupem, a vacina foi aplicada corretamente", escreveu a atriz na legenda do vídeo.

"Imunizadah! Maravilhosa! Que felicidade!", parabenizou a também atriz Carol Castro. "Já deu tudo certo, Sheron. Nem doeu, viu?", brincou Susana Werner. "Uhuuu, amiga! Que dia! Emoção à flor da pele!", escreveu Carol Tancredi. Assista ao vídeo.