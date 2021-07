Rodolffo - Reprodução

Desde que participou da última edição do "Big Brother Brasil", Rodolffo viu seu nome envolvido em alguns boatos, inclusive de envolvimentos amorosos com ex-sisters do reality. Em uma entrevista à Caras Digital, o cantor desabafou sobre os rumores e se mostrou desconfortável com a situação.

"Acho que incomodado não seria a palavra certa, mas, sim, às vezes as pessoas pegam muito pesado, desejam que um casal se forme, 'shippam' demais e, se o relacionamento não acontece, muitos se frustam. Na maioria das vezes a realidade é que o carinho, amor e admiração pela pessoa existem sim, mas como amizade mesmo e não como um relacionamento", explicou.



"Prefiro mesmo é que as pessoas passem a me 'shippar' com alguém assim que de fato eu assumir um relacionamento. E, enquanto isso não acontecer, que seja um 'shipp' de amor, carinho e respeito mesmo", completou.