Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert no 'Conversa Com Bial' - Reprodução/Globo

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert no 'Conversa Com Bial'Reprodução/Globo

Publicado 16/07/2021 18:06

Rio - Fernanda Lima disse que não confia segredos ao marido, Rodrigo Hilbert . Em conversa com Dani Calabresa e Pedroca Monteiro, no programa 'Bem Juntinho', ela falou sobre segredos e sobre selecionar as amizades.

fotogaleria

A apresentadora disse que se um amigo contar um segredo seu, a culpa é sua. "Na dúvida não conte, porque como que você vai exigir que um amigo seu não conte para mais ninguém?". Dani questionou: "Mas você não conta nem para o Rodrigo?". A apresentadora explica: "Eu não conto nada para ele, porque ele toma uma cerveja e conta para todo mundo."

Publicidade

No programa, eles também falaram sobre masculinidade tóxica e como ela afeta os homens nas amizades. Rodrigo garantiu que não se abre com os amigos, mas acha que isso pode fazer os homens se sentirem sozinhos.

"Masculinidade é uma espécie de religião que faz a gente venerar o Deus da bravura que mora na gente, mas que no fundo só reforça a nossa solidão. Às vezes a gente acha que está sendo profundo com um amigo, mas no final não está sendo profundo", disse.