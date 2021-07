Andréia Horta e Evelyn Regly estão entre as celebridades que se vacinaram nesta sexta-feira (16) - Reprodução/Instagram

Andréia Horta e Evelyn Regly estão entre as celebridades que se vacinaram nesta sexta-feira (16)Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2021 16:55

Rio - Enquanto a campanha de vacinação contra a covid-19 avança no Brasil, diversos famosos compartilham registros do momento em que receberam o imunizante e convocam seus seguidores a fazerem o mesmo. Nesta sexta-feira (16), o time de celebridades que já tomaram a primeira dose da vacina aumentou, contando com personalidades como Karol Conká , Andréia Horta e Evelyn Regly.

Ex-participante do "BBB21", Karol Conká foi breve ao publicar o vídeo de sua vacinação e escrever na legenda: "Chegou a minha vez de tomar a vacina. Um beijo grande em todos os profissionais da área da saúde. Viva o SUS". A apreciação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) se repetiu na postagem de Andréia Horta, que dará vida à protagonista de "Um Lugar ao Sol", ao lado de Cauã Reymond.

"Que alegria! Foi tão tranquilo! Eu queria ser mais madura (nota-se que eu já estava sofrendo antes) e não ter pavor de agulha e estar sorrindo no vídeo e segurando placa com vários dizeres mas a vida é louca e linda e por isso luto por ela e faço o que posso! Estou feliz demais por ter vacinado! Um direito nosso. Ainda bem que temos o SUS! Salve a Ciência! Vacine-se! Vacine-se pela vida, pelo que ainda de maravilhoso viveremos. E #forabolsonaro", declarou a atriz.

Evelyn Regly, por sua vez, prestou homenagem ao pai, vítima da covid-19, ao receber sua primeira dose. "Queria que meu pai tivesse vacinado, mas não deu tempo… queria que ele tivesse aqui pra ver eu vacinar e certamente não estaria usando essa camiseta. Queria que muitas famílias não estivessem de luto como eu… mas enfim… Uma dose de esperança para nós", escreveu a influenciadora.

Quem também lamentou as vidas perdidas para a doença foi a advogada e apresentadora da CNN Gabriela Prioli, que aproveitou a postagem no Instagram para agradecer à enfermeira que aplicou sua vacina. "Viva a ciência! A vacina salva! A ansiedade por dias melhores se confunde com a tristeza por quem, diferente de mim, não pode esperar a vacina no braço. Vacinem-se", pediu ela.

Ainda nesta sexta-feira, os atores Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari também se dirigiram ao posto de vacinação para receber sua primeira dose. Juntos há três anos, os artistas celebraram a imunização em suas redes sociais. "Tô vacinada! Fase 1/2 Primeira dose de ciência! Que pra mim é uma dose de amor! Uma dose de proteção! Uma dose de alívio! Uma dose de saúde! Uma dose de esperança! Meu Deus, eu sobrevivi! Eu tô aqui pra contar história", afirmou Paloma.

Com uma camisa que dizia "Mito é o SUS", Dudu Pelizzari foi curto e direto, não deixando de fora seu posicionamento político. "1ª Dose. Vivaaaaaaa o SUS. Vivaaaaaaa a Ciência. Foraaaaaaa Bolsonaro", escreveu o ator.

