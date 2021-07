Janaina do Mar é ex-participante do 'BBB11' - Reprodução/Instagram

Janaina do Mar é ex-participante do 'BBB11'Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2021 15:11

Rio - Tendo a sua foto utilizada de forma indevida, Janaina do Mar, ex-participante da décima primeira edição do "Big Brother Brasil", da Globo, fez questão de comunicar a situação e o método utilizado pelos criminosos para os seus conhecidos, para que eles não sejam passados para trás.

É que pessoas próximas à empresária e atriz receberam um recado de um celular diferente, como se fosse dela. No texto, o estelionatário cria desculpas para justificar as "possíveis" transferências: "Boa tarde. Armazenar meu número, este vai ser o meu pessoal, tá?". Além de denunciar o contato suspeito no próprio aplicativo, Jana reforçou o cuidado.