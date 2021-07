Bianca Andrade e Fred na maternidade - Reprodução Internet

Publicado 16/07/2021 10:40 | Atualizado 16/07/2021 10:45

Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa, já está na maternidade para dar à luz seu primeiro filho, Cris. A influenciadora digital postou no Instagram, nesta sexta-feira, uma foto em que aparece na maternidade com Fred, pai do bebê, pouco antes de entrar na sala de parto.

Bianca vai dar à luz no Hospital Pró-Matre, em São Paulo. Na legenda da foto, a influenciadora postou apenas um emoji. Na quinta, Fred postou um vídeo em família em que todos dançam ao som de "Chama pelo Apelido", de Mc Das Mulher Feat. DJ Enzo Único & DJ Tl De Guadalupe. "Última dancinha da família com o barrigão", escreveu o youtuber.