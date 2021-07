Bruno de Luca - Reprodução

Publicado 15/07/2021 21:39 | Atualizado 15/07/2021 21:51

Bruno de Luca é um dos apresentadores do Festival Cada Um de Nós, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que terá transmissão nesta quinta-feira (15), direto das redes sociais da entidade.

O apresentador comandará a live ao lado de Fiuk durante as duas noites de transmissão ao vivo, com duração de cerca de 1h30, cada. As lives terão dois apresentadores ao vivo por noite, com gravação em estúdio diretamente de São Paulo.



Além disso, cantores devem enviar músicas gravadas para serem exibidas e artistas comparecem como convidados para darem seus depoimentos. Larissa Manoela, Negra Li, Mariana Rios, Vitor Kley, Melim, João Guilherme, Carlinhos Brown são alguns dos artistas que confirmaram participação. As lives contarão ainda com uma plateia virtual e interação com o público que assiste.