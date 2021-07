Rodrigo Moreira é filho biológico de Cid Moreira e revelou ter sofrido com abandono na infância - Montagem

Rodrigo Moreira é filho biológico de Cid Moreira e revelou ter sofrido com abandono na infânciaMontagem

Publicado 15/07/2021 18:47

Rio - A polêmica familiar de Cid Moreira ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (15). Após o filho adotivo do jornalista, Roger Felipe, acusar o veterano de deserdá-lo , Rodrigo Moreira, que é filho biológico de Cid, alegou ter sido abandonado pelo pai. Fruto do relacionamento entre o locutor e Olga Verônica Radenzev Simões, Rodrigo revelou que sua mãe deixou o ex-âncora do "Jornal Nacional", ao contrário do que muitas pessoas afirmam.

fotogaleria

"Ela me disse que ele me bateu. Ela não suportou isso, é um detalhe que poucas pessoas sabem", desabafou Rodrigo, em entrevista ao "Balanço Geral". O comerciante ainda contou que não recebe afeto do pai desde a infância e relatou que teria sido agredido por Cid, quando era bebê, por ter puxado a toalha da mesa. "Ela me disse que ele me bateu. Ela não suportou isso, é um detalhe que poucas pessoas sabem", desabafou Rodrigo, em entrevista ao "Balanço Geral". O comerciante ainda contou que não recebe afeto do pai desde a infância e relatou que teria sido agredido por Cid, quando era bebê, por ter puxado a toalha da mesa.

Publicidade

O herdeiro continuou seu relato contando que tentou se aproximar mais de Cid Moreira durante a infância, mas nunca teve sucesso. Rodrigo afirmou que entrou com uma ação judicial contra o jornalista por abandono afetivo, pedindo R$ 1 milhão. "Ele não quer ser meu pai. Eu perdi o processo e deixei quieto, não quis mais mexer nessa ferida", disse.

"Esse assunto me machuca demais, é parte da minha vida que eu gostaria de enterrar, mas não tem como. Sequelas ficaram disso e vão ficar pra sempre, eu amenizo e tento esquecer. Mas relembrando tudo isso eu não me sinto bem. Me machuca, não entendo que raiva ele tem de mim. Nunca fiz nada pra ele", declarou Rodrigo, que vê a convivência com o pai como algo "impossível".