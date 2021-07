André Marques e Carol Peixinho - Reprodução Internet

Ex-No Limite, Carol Peixinho comentou sobre os rumores de relacionamento com Arcrebiano e também sobre a relação com o apresentador do reality, André Marques. Entrevistada por Bruno de Luca na noite desta quarta-feira (14), na live do eliminado, que vai ao ar no Instagram do Multishow, ela disse que a relação com Bil é de amizade.

“Não foi flerte. Foi uma parceria de convívio, de ajuda, de ‘broderagem’, de você ter um parceiro que te ajude no dia a dia com as coisas e que esteja ali do seu lado. Ele era uma figura muito importante na tribo, porque era um homem alto, forte, competitivo e todo mudo sentiu muito a saída dele. Mas não rolou flerte, foi só aquilo ali mesmo que vocês viram. Aqui fora cada um está com sua vida, sua história e está tudo certo”, disse Carol.

Carol e Arcrebiano ficaram muito próximos no confinamento de resistência. Embora os fãs da atração estivessem shippando muito os dois como um casal, ambos já haviam dito que a relação era de companheirismo para a sobrevivência do time.



