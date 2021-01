Carolina Dieckmann reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 18:47

Rio - Carolina Dieckmann exibiu toda a sua beleza no Instagram, nesta segunda-feira. A atriz, de 41 anos, relembrou um clique feito no domingo em que ela aparece de topless e chapéu de palha em uma praia. Ela, no entanto, 'escondeu' seus seios com seu cabelão.

fotogaleria

"Já pode voltar pro fim de semana ou passar direto pro próximo? A louca do chapéu", brincou Carol na legenda.

Os internautas não economizaram elogios a atriz. "Linda sereia", escreveu um. "Olhei e disse: Perfeita", comentou outro.

