Ao responder uma caixa de perguntas no Instagram, o rapper carioca Filipe Ret foi criticado por dar uma dica diferente. Um fã pediu ajuda ao artista, dizendo "me tira do tráfico, irmão". A resposta de Ret viralizou nas redes sociais.

Filipe então, deu a ideia de vender quentinhas de feijão, arroz, banana e couve, sem carne. O artista até elaborou a resposta, mostrando que é possível ter lucro. "1 Kg de feijão preto = R$7, 1 Kg de arroz = R$10, meia dúzia de banana = R$6, 3 bandejas de couve = R$12, 1 cabeça de alho, 2 cebolas, um pouco de azeite e óleo. Vendendo cada quentinha a 12 reais, com 35 você faz 216, com 350, faz 2100, com 700, faz 4300, com 1700, você faz 10 mil", disse no story.



Apesar do conselho aparentemente sério de Filipe Ret, muitas pessoas levaram como uma piada, já que sair do tráfico não é tão simples quanto uma conta de matemática. Por isso, o artista viralizou no Twitter, com críticas e memes sobre o assunto.



1 mês vendendo quentinha, obrigado filipe ret pic.twitter.com/289mAt7t6F — jay zé (@diniz_hyper) July 15, 2021

1 mês vendendo quentinha, obrigado filipe ret pic.twitter.com/d9J5RhMtkm — marquin. (@_mwesley) July 15, 2021

