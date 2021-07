Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Rafa KalimannReprodução/Instagram

Publicado 15/07/2021 14:00 | Atualizado 15/07/2021 14:03

Rio - Férias, sol e mar! Rafa Kalimann posou de biquíni durante as férias na Bahia e compartilhou os registros com os seguidores no Instagram nesta quinta-feira. "Oi", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

fotogaleria

Publicidade

Os seguidores elogiaram a apresentadora da Casa Kalimann. "Você e maravilhosa! Uma inspiração para mim", disse uma fã. "Maravilhosa", postou outra. "Linda", disse uma terceira,