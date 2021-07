Deia e Camila, namoradas do Miss Bumbum, fazem ensaio nu - Reprodução

Publicado 15/07/2021 10:50 | Atualizado 15/07/2021 11:05

São Paulo - Camila Beck e Deia Carvalho, que chamaram atenção da web como as namoradas do concurso “Miss Bumbum 2021”, fizeram um ensaio íntimo do casal.



As duas estampam a capa da revista "Sexy" de julho. O casal relatou que o ensaio nu apimentou a jovem relação, que começou oficialmente há pouco mais de um mês. "Temos um lado exibicionista, então, foi uma experiência única e marcante para a nossa carreira", disseram Camila e Deia.

Deia pediu Camila em namoro e as duas assumiram o relacionamento no Dia dos Namorados deste ano. Camila nunca tinha se envolvido com uma mulher e, na final do "Miss Bumbum" Deia invadiu o palco para levantar a bandeira do Orgulho LGBTQIA+ com a amada.

Deia Carvalho é acadêmica de Medicina e constantemente se declara para Camila nas redes sociais. "É por isso que eu a amo exatamente como ela é: cão raivoso, mas ao mesmo tempo frágil . Eu cuido dela e ela cuida de mim e sempre estamos juntas”, disse Deia.

