Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, no ’Domingo Espetacular’Reprodução

Publicado 15/07/2021 09:19

Rio - Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, e Deolane Bezerra, viúva do cantor, pararam de se seguir no Instagram. O unfollow acontece dois dias depois de Valquíria sair em defesa de Deolane em relação à herança deixada pelo funkeiro.

Na segunda-feira, Valquíria desabafou sobre as críticas que recebe nas redes sociais e afirmou que ainda está de luto pela morte do filho. "A minha vida está difícil, eu estou tentando andar... Eu perdi o Kevin tem 50 dias, não tem 5 anos, nem 10, nem 20. Se eu tivesse só o Kevin, eu morria junto com ele, mas eu não posso, porque tenho meus outros filhos e meus outros netos", disse a mãe do cantor.

Ela também desmentiu rumores de que Deolane Bezerra teria pegado dinheiro de Kevin. "Ficam falando que ela pega o dinheiro do Kevin. Que dinheiro? Ninguém pegou um real ainda", contou, ressaltando que é necessário "pegar um inventário para conseguir qualquer coisa".