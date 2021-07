Sasha mostra fotos de seu casamento com João Figueiredo - Reprodução de internet

Publicado 14/07/2021 18:43 | Atualizado 14/07/2021 18:47

Sasha Meneghel compartilhou uma sequência de fotos em que aparece abraçada ao pai, Luciano Szafir. O ator e empresário de 52 anos segue internado após complicações pela Covid-19, desde o dia 22 de junho.

"Te amo", disse a modelo na legenda da foto no Instagram, com imagens do casamento dela em maio. Sasha, que estava em lua de mel com o marido João Figueiredo, antecipou a volta ao Brasil e visitou o pai no último domingo (11).







