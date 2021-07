Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, e filhas do casal também testam positivo para Covid - Divulgação/Antonio Chahestan

15/07/2021

"Oi, gente. Tudo bem? Passando aqui pra responder as mensagens que estou recebendo de muita gente querendo saber como a gente está, se a gente está bem, se a gente se recuperou. Sim, estamos ótimos, graças a Deus! Rodrigo está muito bem, eu, as meninas. Foram dias difíceis, de muita luta, mas vencemos este vírus! Espero que todas as pessoas que têm passado por isso também se recuperem", começou Vera por meio do Instagram Stories.

"Foram fundamentais as orações de todo mundo, as mensagens de carinho nos ajudaram muito. Tenho muito a agradecer. Agora é vida que segue: semana que vem Rodrigo já deve voltar a gravar e a gente está muito muito feliz e grato a deus pela nossa recuperação. Passando por aqui pra tranquilizar todo mundo e sim, graças a Deus, estamos curados!", finalizou a esposa de Faro.