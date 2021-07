Maiara e Maraisa e Marília Mendonça - Reprodução da internet

Marília Mendonça e Maiara apoiaram a decisão da polícia do Ceará, que prendeu DJ Ivis por agressão contra a ex-mulher, Pamella Holanda. Em uma coletiva de imprensa virtual nesta quarta-feira (14), as duas souberam durante a entrevista da notícia.



"Eu quase comemorei quando me mostraram a notícia aqui na coletiva, quase saí pulando. "É o mínimo que deve ser feito", disse Marília durante o encontro com jornalista sobre o projeto Patroas. "É uma luz no fim do túnel; ainda mais se tratando de artista o povo gosta de passar a mão na cabeça", apontou Maiara.



"Muitas mulheres não denunciam por saber de casos e testemunhas de que não acontece nada, ela fica sem proteção. Muitas mulheres às vezes até por não ter o que comer, onde morar, ficam sem ter o que comer. Não posso simplesmente mandar a mulher denunciar sem saber se ela vai estar segura em relação a isso", afirmou Maiara.



A nova música delas, que fala sobre agressão à mulher presente no repertório do projeto Patroas, foi composta por João Gustavo, irmão de Marília Mendonça. Elas também publicaram um vídeo na terça-feira (13) falando sobre denúncias contra a violência à mulher:



VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA! LIGUE 180! pic.twitter.com/JgHOQ6KvXa — marilia mendonça (@MariliaMReal) July 12, 2021