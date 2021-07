Eliana - Reprodução

ElianaReprodução

Publicado 14/07/2021 21:28 | Atualizado 14/07/2021 21:33

Eliana encantou os seguidores ao publicar uma foto de sua viagem. De biquíni em uma praia, a apresentadora exaltou a natureza e as boas energias do momento em que vive.

fotogaleria

Publicidade

"Pensa numa pessoa feliz quando está no meio da natureza. Pensou? Então multiplica! Essa sou eu!! Manu e Arthur vão no mesmo caminho. Foto do marido", escreveu na legenda da imagem.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Publicidade

Eliana embarcou na sexta-feira, com a família para uma viagem. Desde então, a apresentadora vem atualizando as redes sociais com fotos do passeio.