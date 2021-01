Anitta e Nego do Borel reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 20:22 | Atualizado 18/01/2021 20:32

Rio - Parece que Anitta não gostou de saber das últimas polêmicas envolvendo seu amigo (ou ex-amigo) na última semana. É que os dois pararam de se seguir no Instagram, após a ex-namorada do funkeiro fazer uma série de acusações contra a ele. Os internautas ainda repararam que uma foto deles de meses atrás foi excluída do Instagram da Anitta.

"Anitta não errou nesse unfollow no Nego do borel. Achei que demorou... e os haters juram que ela é feminista por conveniência. Ta aí, uma grande prova. Nego do Borel é um dos melhores amigos dela!", escreveu um usuário do Twitter.



"Anitta parou de seguir o Nego do Borel. Ela, como íntima dele, deve ter visto muita coisa. E, após ver ele negando na cara dura, deve ter ficado enojada. O cara tá se derrubando sozinho. Bem feito!", acredita outro internauta.

Também há internautas especulando que essa 'briga' entre os dois termine mal. "Anitta deu unf no nego do borel e só estou pensando em uma coisa aqui.. vocês tem noção o tanto de coisa que ele sabe dessa mulher, eu confesso que estou com um pouquinho de medo", confessou uma internauta.