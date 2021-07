Yanna Lavigne - Reprodução

Yanna LavigneReprodução

Publicado 15/07/2021 08:56 | Atualizado 15/07/2021 09:01

Rio - Após anunciar gravidez no início deste mês , Yanna Lavigne mostrou a barriguinha de sua segunda gestação, fruto do relacionamento com o ator Bruno Gissoni, pela primeira vez. A atriz compartilhou fotos conceituais em seu perfil do Instagram nesta quarta-feira.