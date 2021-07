DJ Ivis - Reprodução

Publicado 15/07/2021 11:42 | Atualizado 15/07/2021 12:01

São Paulo - Após ser preso nesta quarta-feira por agredir sua ex-mulher, DJ Ivis foi hostilizado ao sair de uma delegacia na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Durante a transferência para a realização do exame de corpo delito, Ivis foi hostilizado por pessoas que estavam na delegacia. Ao deixar a delegacia, o DJ ouviu gritos de "covarde" e "vagabundo", conforme vídeo divulgado pelo site Metrópoles.

DJ Ivis foi preso após Pamella Holanda, com quem tem uma filha, expor vídeos das agressões sofridas no domingo. O caso chocou o Brasil e a classe artística, que rompeu parcerias com Ivis . Após a prisão de Ivis, Pamella Holanda se manifestou através das redes sociais . "Como você (provavelmente Ivis) mesmo disse: 'Você esbraveja porque é sua única defesa. Não esqueça disso. E eu não vou me calar", desabafou Pamella.



