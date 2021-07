João, BBB21, big brother brasil - Reprodução/divulgação/Globo

Publicado 15/07/2021 13:53 | Atualizado 15/07/2021 13:53

Rio - Além de atuar como apresentador de programas da Rede Globo, João Luiz Pedrosa deu início a um projeto pessoal, nesta quinta-feira (15). O ex-BBB estreou um quadro sobre cultura pop em seu Instagram, intitulado "POPeando", e abriu a temporada com ninguém menos que Camilla de Lucas, sua aliada durante o "BBB21". Através da atração, o professor pretende abordar assuntos populares como memes, músicas, moda e notícias.

"É com muito orgulho que venho apresentar a vocês meu mais novo projeto: pode entrar POPeando", anunciou João Luiz. "Essa série do IGTV vai trazer assuntos da cultura pop, música, memes, notícias e looks incríveis! Ah e convidados que vocês vão amar", contou o ex-BBB sobre o programa que terá novos episódios toda quinta-feira.

Em seguida, o mineiro apresenta sua primeira convidada, a influenciadora Camilla de Lucas. "O comeback de Jomilla veio aí!", brincou com o nome que os fãs do reality deram para a dupla, complementando com a hashtag "#GêmeosDaBeyoncé", que foi outra forma utilizada para se referir aos amigos durante o "BBB21".

No primeiro episódio da atração, João e Camilla comentaram memes e notícias inusitadas como a de uma pessoa que invadiu uma residência para dar uma faxina. Além de conversarem sobre as histórias, a vice-campeã do "BBB21" ainda escolheu um meme seu para cada situação que a dupla analisava.

Confira a estreia do 'POPeando':