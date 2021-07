Beth Goulart - Reprodução

Beth Goulart

Publicado 15/07/2021 19:05 | Atualizado 15/07/2021 19:06

Beth Goulart recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus, nesta quinta-feira. No Instagram, a atriz compartilhou um vídeo do momento e celebrou a imunização



"Chegou o dia da minha segunda dose da vacina. Graças a Deus. Existe uma coisa que todo mundo quer: o fim da pandemia. E para acabar com o vírus, só com a união de nós, brasileiros. Só unindo o uso da máscara às duas doses da vacina. Por isso, fique atento ao calendário", começou.



"A vacinação está avançando por todo o país, mas muita gente está esquecendo de tomar a segunda dose. Não pode, né gente? Pra vacina funcionar, só com as duas doses, lembre-se disso! Unidos vamos vencer o vírus. Com as duas doses de vacina no braço", finalizou.

