Fátima Bernardes relembra início de carreira ao resgatar foto da juventudeReprodução/Instagram

Publicado 15/07/2021 18:04

Rio - Fátima Bernardes publicou um TBT emocionante! A apresentadora do 'Encontro' mostrou uma foto do começo da carreira na Globo, quando começou como repórter de um evento esportivo no Rio de Janeiro. Segundo Fátima, ela nunca foi repórter de esportes, mas cobriu o evento.

"A foto tá amassadinha, mas gosto dela mesmo assim. É um dos primeiros registros que tenho trabalhando. Embora nunca tenha sido repórter de esportes, minha primeira função na Globo foi cobrindo campeonatos esportivos entre colégios do Rio de Janeiro", disse na publicação no Instagram.

"Com a proximidade das Olimpíadas, enquanto procurava fotos dessas coberturas internacionais para futuramente postar, me deparei com essa de uma competição de atletismo entre alunos. Quando eu poderia imaginar que, um dia, veria os melhores do mundo em ação", completou a legenda.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)