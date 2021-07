Fábio Porchat - Reprodução / TV Globo

Rio - Fabio Porchat recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira (15), e compartilhou a boa notícia com seus seguidores no Instagram. Após registrar sua felicidade com o momento em que recebeu o imunizante, o humorista de 38 anos não escondeu sua insatisfação com o governo atual e a gestão da crise causada pela pandemia do coronavírus.

"Só [com] todo mundo vacinando é que a gente vai conseguir acabar com essa pandemia. Hoje chegou a minha vez! [Um] dos dias mais importantes da minha vida", iniciou o ator. "Triste por todos aqueles que não tiveram tempo de ter essa oportunidade. Triste pelo meu amigo Paulo Gustavo. Revoltado por esse governo que fez de tudo para que o número de mortos e infectados aumentasse. E ainda faz", declarou.

Em seguida, Porchat convocou seus fãs a se vacinarem e completarem a imunização com a segunda dose. O humorista encerrou a publicação com elogios ao Sistema Único de Saúde, complementadas por críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Viva o SUS! Viva o Brasil! Viva, Bolsonaro, porque eu quero você vivinho pra te ver preso! Ladrão de vacina de m*rda", finalizou.

