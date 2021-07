Juju Salimeni - reprodução do instagram

Publicado 15/07/2021 18:12 | Atualizado 15/07/2021 19:57

Juju Salimeni fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira. Pelos Stories, do Instagram, a musa fitness compartilhou com os seguidores que está há cinco dias sem conseguir sair de casa.

Segundo Juju, o motivo dela não conseguir ir à rua seria uma forte crise de pânico que ela está enfrentando. "Vamos lá amores. Queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo e mexeu demais. Dá para ver até no meu rosto. Quero compartilhar para me sentir melhor e ajudar outras pessoas também. Estou em um momento de crise de pânico. Já tinha tido outras crises de pânico, ansiedade, mas nunca dessa forma, nesse extremo, sem conseguir fazer as coisas e sair de dentro de casa, ir para academia, coisas que amo fazer", começou explicando.

"Começou há cinco dias no salão fazendo o cabelo. Tive crise de labirintite, tudo rodou... Sempre quando sinto muito medo, a minha crise de ansiedade ataca. Eu não sei se é algo físico ou ansiedade. Fiquei com coração acelerado, sem conseguir respirar, pensei: 'Vou morrer, vou morrer'. Já tinha passado por isso mas a crise ia embora", relembrou.

Juju ainda contou que, desde então, foi ao hospital fazer exames para verificar a saúde. "Desde esse dia, há cinco dias, não voltei ao normal. As outras sensações não passaram e isso me preocupa. Nunca fiquei dessa forma, fiquei muito preocupada em ter algo no coração e na cabeça. Fui no hospital morrendo de medo, apavorada, tinha exames para fazer. Fiz tudo, mandei para os médicos e estava tudo bem, saúde perfeita", afirmou.

"Fizemos exame de coração, os médicos analisaram e o diagnóstico foi de uma crise de ansiedade generalizada. Minha terapeuta disse que era pânico pelo medo de sair na rua. Amanhã tenho psiquiatra e quero ver... Hoje me sinto melhor, vou ver se consigo ir na academia. Temos que nos ocupar e distrair a cabeça".

"A gente acha que está bem e vai guardando os sentimentos, os problemas, não quero brigar, sou de guardar. Aquilo vai remoendo, crescendo e eu tive um surto. As pessoas me enxergam como mulher forte, mas essa mulher forte também precisa de cuidados. Estamos em um momento que o mundo nunca viveu antes. Ninguém está com a saúde mental 100% nesses tempos", revelou.

Por fim, a musa fitness tranquilizou os fãs. "Meu melhor dia em cinco dias. Demorei para procurar terapia mas agora vou na marra. Vou treinar um pouco também", finalizou.