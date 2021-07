Valesca, Teresa Cristina e Tati Quebra Barraco - Reprodução

Em publicação no Twitter, Pabllo Vittar disse que quer cantar na posse de Lula (PT), caso ele vença as eleições de 2022. Agora, outras celebridades anunciaram que querem participar do evento, que foi apelidado de 'Lulapalooza', em referência ao festival Lolapalooza, no Twitter.



Tati Quebra-Barraco disse que está disponível, Valesca Popozuda compartilhou a postagem dizendo: "Já estou com o look preparado. É só avisar que o repertório tá pronto". A sambista Teresa Cristina escreveu: "Quem me chamou? Já escolhi minha roupa".



A funkeira Pepita, que inclusive foi seguida pelo Partido dos Trabalhadores, confirmou presença. "E aí PT, precisando de uma mestre de cerimônias estamos aí!", disse em um tweet. Ao ser seguida, ela comemorou: "Segura a mestre de cerimônias aí Brasil".



Falcão, ícone do brega, compartilhou a notícia de que Pabllo quer cantar na posse do ex-presidente e acrescentou: "Eu também!" Veja as postagens: