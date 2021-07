Pocah - Divulgação / TV Globo

15/07/2021

Rio - Pocah surpreendeu os fãs ao mudar o visual e adotar o tom loiro para os cabelos. Ela escolheu a cor ao se ver loira em uma ação de uma marca de tintas para cabelo no Big Brother Brasil.

Para mudar o visual, ela fez diversos testes. "Experimentei o tom castanho-claro, médio e até ruivo ainda na casa, mas essa tonalidade de loiro dourado me conquistou", disse.

"Eu já tentei ser loira, iluminando os fios sutilmente, mas agora serei loira para valer", disse. "Estou encantada e muito feliz", disse a funkeira.

No último sábado (10), Pocah rebateu a crítica de uma internauta que questionou o que a cantora havia "feito no seu rosto" após o 'BBB', já que estava com a "boca muito grande" e a "sobrancelha muito grossa".

"Primeiramente, eu não faço preenchimento na minha boca desde novembro, ou seja, antes do 'BBB'. E a minha sobrancelha está grossa porque eu não faço ela há mais de um mês. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou muito desapegada, desprendida daqueles cílios gigantescos, das lentes de contato", disse.

"Eu não sou mais refém da 'estética perfeita'. A 'estética perfeita' não existe e ninguém pediu sua opinião, amorzinho", comentou. "Encheram tanto a minha cabeça que eu queria porque queria, eu botei silicone nos seios, fiz uso de anabolizantes só para me enquadrar. Olha o que a pressão social, comentários como esses de uma mulher como essa causaram em mim. Fiquei presa, só me achava bonita se eu usasse lentes de contato e cílios grandes", completou Pocah.