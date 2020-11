Ex-loira do Tchan, Silmara Miranda, é aprovada em concurso da polícia Reprodução

Por O Dia

A ex-loira do Tchan, Silmara Miranda, passou no concurso para agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Silmara, que dançou no grupo entre 2003 e 2007, ao substituir Sheila Mello, tomou posse do cargo em Florianópolis, no Sul do país, na sexta-feira. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Nas redes sociais, Silmara comemorou a conquista. "Quando os sonhos se realizam", escreveu na legenda da publicação. Nela, a ex-dançarina aparece com o uniforme da polícia, ao lado da viatura.