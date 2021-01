Ex-BBB Diego Alemão namora muito em praia do Rio

Rio - O ex-BBB Diego Alemão curtiu a tarde desta quinta-feira na praia. O campeão da sétima edição do "Big Brother Brasil" esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Alemão aproveitou o dia para relaxar: ele deu um mergulho no mar, jogou altinha com amigos e depois ficou agarradinho na espreguiçadeira com uma loira, com quem trocou muitos beijos e carinhos.

